В Ставрополе при столкновении ритуального автобуса и иномарки пострадали три женщины

В ДТП пострадали три пенсионерки. Фото: УГИБДД Ставропольский край

В Ставрополе ритуальный автобус столкнулся с легковым автомобилем. ДТП случилось 27 августа 2022 года, утром, на перекрёстке улиц Дзержинского и Рылеева. В результате автоаварии пострадали три человека.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, водитель иномарки «Ниссан Ноут» не пропустила микроавтобус «Фиат». В результате нарушения ПДД микроавтобус столкнулся с отечественной легковушкой «Лада Приора», которая ехала рядом.

- В результате ДТП пострадали три пожилых пассажирки «Фиат», у них ушибы и ссадины. Выяснилось, что микроавтобус осуществлял частную пассажирскую перевозку (оказывал ритуальные услуги, не маршрутное такси), - рассказали сотрудники ГИБДД в социальных сетях.

Выяснилось, что за рулём «Ниссан» была 22-летняя местная жительница. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, в момент автоаварии ставропольчанка была трезва. По факту ДТП проводится проверка.