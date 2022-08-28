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Происшествия28 августа 2022 9:49

Ставропольские полицейские задержали наркомана-рецидивиста

У мужчины изъяли килограмм марихуаны
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Ставропольском крае сотрудники МВД задержали мужчины, который хранил у себя пакет с марихуаной. 47-летней житель Степновского округа спрятал целый килограмм запрещенного вещества у себя дома.

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что обнаружили у 47-летнего жителя села Иргаклы пакет с килограммом марихуаны. Выяснилось, что мужчина обнаружил заросли конопли, которая росла у него на приусадебном участке.

После обнаружения «чудесной» находки, мужчина решил собрать и высушить запрещенное вещество. После обработки растений он планировал использовать марихуану для личного употребления. В отношении уже ранее судимого за аналогичное преступление мужчины было возбуждено уголовное дело.