Жители станицы Незлобной на Ставрополье снова жалуются на вонь

Жители Георгиевского городского округа в Ставропольском крае продолжают жаловаться на вонь, которая распространяется по населенному пункту. Сильный запах ощущают жители станицы Незлобной. Причиной неприятного запаха стали костры с пометом птиц.

Глава округа Андрей Зайцев прокомментировал ситуацию, которая беспокоит местных жителей.

- Снова поступают жалобы от жителей на неприятные запахи в отдельных районах округа, и в особенности в станице Незлобной. Ситуацией владею, причина уже установлена. Сейчас принимаем все возможные меры по устранению источников запаха - тушим очаги возгорания, вывозим помет с полей, - пояснил инцидент чиновник.

Он также добавил, что за последние 7 дней не были зафиксированы обращения от граждан, глава округа также проехал по территории станицы Незлобной в полночь и не почувствовал удушливого запаха.

Жителей, которые ощущают смрад где-либо в округе, просят сообщать главе округа. Причину неприятного запаха будут выяснять локально.