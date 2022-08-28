Ставропольцы могут ревакцинироваться в 8 медпунктах города

Местные жители могут сделать прививку или ревакцинироваться в семи поликлиниках города и в ТЦ «Космос». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставропольском крае работают 8 медицинских пунктов, где можно ревакцинироваться или получить первый или второй компонент вакцины от инфекции COVID-19.

По данным администрации города, к концу августа 2022 года вакцинированы 69% жителей постоянного населения. Но у многих из ставропольцев срок срок последней вакцинации уже превысил допустимую норму в 9-12 месяцев. К этому времени иммунный ответ организма, который был выработан после вакцинации - сильно ослабел, а значит нужна ревакцинация.

В настоящее время в 7 городских поликлиниках работают пункты для вакцинации и ревакцинации. Для удобства граждан еще один пункт был открыт в торговом комплексе «Космос». Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», на Едином медпортале Ставрополья - mz26.ru, в регистратурах поликлиник. Местные жители также могут оставить заявку по телефону 122.