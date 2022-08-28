Пенсионерка на Ставрополье перевела деньги мошенникам на 28 мобильных номеров

Неизвестный убедил пенсионерку перевести все ее деньги на 28 разных номеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минеральных Водах мошенники в очередной раз выманили крупную сумму денег у пожилого человека. В этот раз жертвой их махинаций стала 73-летняя жительница села Левокумка. Она поверила неизвестным, которые представились ей сотрудниками банка, и перевела 370 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что злоумышленники убедили пенсионерку, что ее денежные средства списываются в режиме реального времени. Преступники велели женщине снять 370 тысяч рублей в банкомате и перевести их на 28 разных мобильных номеров.

Злоумышленник пообещал минераловодчанке, что вернет всю сумму денег, как только «невидимая угроза будет ликвидирована». Пенсионерка не сразу поняла, что ее обманывают, но когда деньги не вернули, она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов ищут правонарушителя.