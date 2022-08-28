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Спорт28 августа 2022 17:14

Пятигорская теннисистка будет участвовать в американском турнире «Большой Шлем»

В первом туре 19-летняя Элина Аванесян будет соревноваться со спортсменкой из Сербии
Анфиса КИМЕНИНИКО
19-летняя спортсменка из Пятигорска прошла в основную сетку турнира «Большого Шлема» US Open.

19-летняя спортсменка из Пятигорска прошла в основную сетку турнира «Большого Шлема» US Open.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 28 августа 2022 года, стало известно, что 19-летняя пятигорчанка Элина Аванесян прошла в основную сетку мирового турнира Большого Шлема US Open. Это престижное соревнование, в котором она должна будет встретиться в в первом круге с теннисисткой из Сербии Александрой Крунич.

В пресс-службе рассказали, что спортсменка уже принимала участие в турнирах Большого Шлема Roland Garros и Australian Open, но в юниорском розыгрыше. Теперь же девушка будет представлять Россию в основной сетке.

Известно, что тренирует теннисистку Юрий Дворников. Международные соревнования в этом году пройдут в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.