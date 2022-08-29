Суточная заболеваемость COVID-19 на Ставрополье упала до 182 человек

К утру 29 августа в Ставропольском крае медики выявили и подтвердили 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 43 - дети разных возрастов. Всего с начала пандемии ковидом заразились 210,8 тысячи ставропольцев.

Полностью выздоровели 200 человек, их сняли с амбулаторного лечения и выписали из больниц. Сейчас в регионе действуют более 400 ковид-коек, часть из которых остается свободна. В случае необходимости медики могут увеличить их количество до тысячи мест за три дня.

Уровень госпитализации медленно растет - за сутки больницы приняли 49 новых пациентов. Среди них 13 детей. Госпитализация понадобилась тем, чьи симптомы болезни оказались наиболее серьезными.

За сутки врачи не выявили ни одного смертельного случая от коронавируса. Летальность на нуле.