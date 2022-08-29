21-летний ставрополец убил совком отчима за непозволительное отношение к матери

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю сообщило о завершении расследования убийства мужчины в селе Дивном. Главным обвиняемым стал 21-летний ставрополец. А главным мотивом его преступления - неподобающее отношение к его матери.

6 января 2022 года обвиняемый напал на отчима с ножом, нанеся несколько ударов по корпусу. Когда мужчина упал, молодой человек нашел в доме железный тяжелый совок и начал бить жертву по голове. После 14 ударов 36-летний мужчина умер. На допросе ставрополец рассказал, что он хотел отомстить отчиму за то, что тот обижал его мать.

- После совершения убийства осужденный попытался скрыть следы преступления, протерев дверные ручки от следов своих пальцев. Орудия преступления мужчина выбросил в водоем. Осужденный показал приблизительное место, куда он выбросил сумку с ножом и совком, - рассказали в ведомстве.

В итоге 21-летний ставрополец проведет 8 лет в колонии строгого режима.