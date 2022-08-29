МТС провел интернет 4G в четырех селах Ставропольского края

В четырех селах Ставропольского края провели мобильный интернет 4G от МТС. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Скоростной интернет появится в хуторах хутора Базовый (Грачевский район) и Алтухов (Благодарненский район), население каждого поселения - меньше тысячи человек. Раньше местные жители могли пользоваться только звонками, но теперь им открыты новые возможности - пользоваться онлайн-услугами, социальными сетями, смотреть фильмы и общаться в мессенджерах.

Также новую линию провели в селах Верхнетамбуканском (Предгорный район) и Уваровском (Курской район). До этого там действовал стандартный интернет 3G, но теперь скорость соединения станет в десять раз быстрее.

- В каждом из этих сельских поселений живет от 500 до 1000 человек, и все они хотят оставаться на связи с друзьями и близкими, живущими в районных центрах или других регионах, иметь возможность решать многие вопросы онлайн. Обеспечение связью и мобильным интернетом небольших населенных пунктов - социальный и актуальный проект для региона. В ближайшее время мы запустим 4G еще в нескольких небольших населенных пунктах Ставропольского края, - заявил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.