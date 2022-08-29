Ставропольский край вошел в топ регионов-лидеров по числу вакансий для аграриев

Ставропольский край занял 8 место в рейтинге регионов и городов по количество вакансий, связанных с сельским хозяйством. Специалисты проанализировали 36 тысяч объявлений о поиске работников в этой отрасли.

- С начала года российские компании, связанные с сельскохозяйственной отраслью, разместили на hh.ru более 36 000 вакансий. Это на 20% больше, чем в 2021 году. Наибольший спрос в новых работниках зафиксирован в Москве (10% рабочих мест по отрасли), Краснодарском крае (8%), Воронежской и Ростовской области (8% и 6% соответственно). Ставропольский край занимает 8-е место по количеству предложений в отрасли (4% всех вакансий), - рассказали в организации.

Больше всего требуются агрономы, ветеринарные врачи, операторы производственных линий, бухгалтеры и т.д. Средняя зарплата - 45 тысяч рублей.