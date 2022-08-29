Об отключении воды в Пятигорске 30 и 31 августа 2022 года предупредили в пресс-службе администрации города-курорта. Воды не будет с 9 до 13 часов в связи с заменой задвижки Д-100 мм на 1-й Набережной улице. Контактные телефоны для оформления заявки на подвоз воды в этот период воды смотрите в конце материала «КП-Северный Кавказ».
В зону ограничения подачи питьевой воды попали 18 улиц:
- 1-я Набежная;
- Батарейная;
- Вишневая;
- Водопроводная;
- Ильина; - Зеленая;
- Кошевого;
- Луговая;
- Островского;
- Пащенко;
- Саперная;
- Сергеева;
- Тенистая;
- Центральная;
- Шоссейная;
- Щорса, а также три социально значимых объекта - детский сад №34 «Родничок» и школы №25 и 26.
КОНТАКТЫ
Подвоз воды на время ограничения ее подачи будет осуществляться автоцистернами. Также можно подать заявку в производственно-техническое подразделение (ПТП) Пятигорское по телефонам: (8793) 33-26-60 и 33-06-28.