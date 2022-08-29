Об отключении воды в Пятигорске 30 и 31 августа 2022 года предупредили в пресс-службе администрации города-курорта. Воды не будет с 9 до 13 часов в связи с заменой задвижки Д-100 мм на 1-й Набережной улице. Контактные телефоны для оформления заявки на подвоз воды в этот период воды смотрите в конце материала «КП-Северный Кавказ».

Где не будет воды в Пятигорске 30 и 31 августа

В зону ограничения подачи питьевой воды попали 18 улиц:

- 1-я Набежная;

- Батарейная;

- Вишневая;

- Водопроводная;

- Ильина; - Зеленая;

- Кошевого;

- Луговая;

- Островского;

- Пащенко;

- Саперная;

- Сергеева;

- Тенистая;

- Центральная;

- Шоссейная;

- Щорса, а также три социально значимых объекта - детский сад №34 «Родничок» и школы №25 и 26.

КОНТАКТЫ

Подвоз воды на время ограничения ее подачи будет осуществляться автоцистернами. Также можно подать заявку в производственно-техническое подразделение (ПТП) Пятигорское по телефонам: (8793) 33-26-60 и 33-06-28.