Запрет на продажу алкоголя 1 сентября 2022 года в Ставропольском крае введен решением властей. Об этом сообщили в правительстве. Соответствующее ограничение связано с региональным законом от 12 мая 2012 года.

Купить алкоголь в День знаний можно будет только в кафе, ресторанах и общепитах. Никакие магазины не продадут крепкие напитки даже тем, кто явно старше школьного возраста. За нарушение запрета грозит ряд штрафов.

Например, должностные лица заплатят 20-40 тысяч рублей, юридические лица – 100-300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье на 10% сократилось число страдающих алкоголизмом

О причинах и профилактике заболевания рассказали специалисты краевого наркодиспансера (подробнее).