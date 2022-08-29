Жители Ставрополья отдали 17 млн рублей мошенникам

В Ставропольском крае жители за неделю потеряли 17 млн рублей, отдав их мошенникам. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Так, 38-летняя жительница Буденновска доверила свои деньги в размере 1,2 млн рублей мошенникам, которые назвались службой безопасности банка. Женщине сообщили, что ее сбережения под угрозой: их могут списать без ее ведома.

Жертва поверила мошенникам и начала переводить свои сбережения на три так называемых встречных кредита. Сперва был первый перевод в размере 700 тысяч рублей, а после на якобы безопасный счет женщина перевела 500 тысяч.

— По данному факту следственным отделом ОМВД России по Буденновскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), – об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства ГУ МВД по Ставропольскому краю.