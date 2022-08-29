Прямой рейс Махачкала - Тюмень запускается с 16 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского аэропорта.

Полеты на самолетах Sukhoi Suprjet 100 будет осуществлять авиакомпания «Азимут» два раза в неделю - в понедельник и в пятницу.

Вылет из Махачкалы запланирован на 00:55 мск, прибытие - в 6:05 по местному времени. Обратный рейс отправится из Тюмени в 7:05 по местному времени, в Махачкалу прибудет в 8:25 мск. Время в пути составит 3 часа 10 минут и 3 часа 20 минут соответственно.

Какой будет цена билетов на рейсы Махачкала - Тюмень и Тюмень - Махачкала - пока не уточняется.