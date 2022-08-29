В столице Кубани обсудили главные вопросы, связанные с ипотекой

Фото: Банк Уралсиб

В списке обсуждаемых тем были ипотечные услуги местного рынка жилья, нового и вторичного, а также общие тенденции, сложившиеся в этой сфере за последнее время. Отдельного внимания удостоилось нововведение от банка Уралсиб, касающееся закладных. Теперь их можно оформлять и регистрировать в электронном виде, на портале Госуслуг или на сайте Росреестра. В качестве защиты - усиленные квалифицированные электронные подписи сторон. После заполнения несложной формы закладная автоматически направляется в Росреестр, а после погашения кредита не требует аннулирования.

- Банк Уралсиб активно развивает и иные цифровые сервисы в ипотечном кредитовании. Помимо возможности оформления электронной закладной банком запущен сервис по подготовке отчета об оценке квартиры с самостоятельным осмотром и фотографированием жилого помещения самим клиентом, а также подготовка отчета без осмотра, - отметила руководитель Центра ипотечного кредитования Дополнительного офиса «Центральный» Елена Коломыц.

Сегодня банк Уралсиб предлагает широкую линейку программ ипотечного кредитования для разных слоев населения по выгодным условиям. В середине лета был снижен процент по основным продуктам, минимум на покупку и рефинансирование по собственным программам установлен в размере 9,89% годовых. Ставки для государственных программ сохраняются прежними (от 5,69 до 6,49 процента).

Узнать подробнее о возможностях и условиях ипотечного кредитования, заполнить заявку можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в отделениях банка или по номеру 8-800-250-57-57.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»