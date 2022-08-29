Житель Невинномысска пытался съесть листья марихуаны на глазах у полицейских

В Невинномысске задержали мужчину, который пытался съесть сушеные листья конопли при виде полиции. Сотрудники ППС, увидевшие это, изъяли у мужчины 80 граммов наркотика. Как подтвердило судебно-химическое исследование, это была марихуана.

Теперь мужчина подозревается в попытке незаконного сбыта наркотических веществ, хотя он сам утверждает, что приобрел наркотик для личного употребления. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По факту незаконного хранения наркотических средств заведено уголовное дело (часть 1 статьи 228 УК РФ).

Напомним, что в Невинномысске задержали иностранца, который хотел сбыть 55 граммов героина. У мужчины обнаружили 148 свертков с запрещенным веществом.