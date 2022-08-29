Фото: МУП «ВОДОКАНАЛ» в Ставрополе
В Ставрополе назначили капитальный ремонт участка водопровода на улице Голенева, поэтому несколько улиц останутся без воды. Жители домов в этом районе останутся без воды с 8:00 до 20:00.
- улице Голенева от проспекта Карла Маркса до улицы Таманской;
- улице Таманской, Кирова, Станичной, Фрунзе, переулок Школьный;
- улице Калинина от улицы Казачьей до улицы Голенева;
- улице Шаумяна от улицы Ясеновской до улицы Казачьей;
- проспекте Карла Маркса от № 65 до улицы Казачьей;
- МБОУ Гимназия № 12 (улица Фрунзе, 2);
- Администрация Октябрьского района (улица Голенева, 21);
- Ставропольская Государственная филармония (проспект Карла Маркса, 61).
Напомним, что в Пятигорске на 18 улицах отключат воду 30 и 31 августа.