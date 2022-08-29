За год Ставрополье представило на рынке 8,5 млн тонн зерна после жатвы 2022 года

Аграрии Ставропольского края за 2022 год собрали 8,5 миллиона зерна и отправили его на внутренний и внешние рынки. Урожайность составила 38,5 центнера с одного гектара. При этом 80% от полученного сбора использовали для продовольствия.

- Важно уже сейчас планировать закладку урожая будущего года и предусмотреть все возможности государственной поддержки для наших аграриев, - заявил глава региона.

Отметим, во время уборочной кампании произошло несколько пожаров, которые уничтожили часть засеянных полей. Власти озаботились созданием специальных минерализованных полос против ландшафтных возгораний.