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Общество29 августа 2022 17:09

На Ставрополье сотрудника полиции обвиняют в мошенничестве в крупном размере

Уголовное дело поступило в суд
Инна МОРОЗОВА

В Шпаковском округе бывший полицейский предстанет перед судом. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, экс-участковый, находясь в изоляторе временного содержания, узнал, что один из задержанных хочет продать свой автомобиль.

После этого страж порядка «принял решение воспользоваться данными обстоятельствами с целью незаконного личного корыстного обогащения путем совершения мошенничества», сообщает пресс-служба Шпаковского районного суда.

Уголовное дело передано в суд.