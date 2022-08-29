На Ставрополье сотрудника полиции обвиняют в мошенничестве в крупном размере

В Шпаковском округе бывший полицейский предстанет перед судом. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, экс-участковый, находясь в изоляторе временного содержания, узнал, что один из задержанных хочет продать свой автомобиль.

После этого страж порядка «принял решение воспользоваться данными обстоятельствами с целью незаконного личного корыстного обогащения путем совершения мошенничества», сообщает пресс-служба Шпаковского районного суда.

Уголовное дело передано в суд.