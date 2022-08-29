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Общество29 августа 2022 20:01

Житель Ставрополья избил кнутом шестилетнюю дочь

Суд вынес мужчине приговор
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае предстал перед судом местный житель. Мужчину судили за угрозу убийством и нанесение побоев.

По данным следствия, подсудимый угрожал своей гражданской супруге. Он держал в руках металлическую вилку, которую затем воткнул в руку женщины.

Также мужчина избил шестилетнюю дочь. Он нанес не менее шести ударов кнутом по телу ребенка, причинив ей телесные повреждения в виде ссадин правой скулы, ссадин и кровоподтеков правого плеча и правой лопатки.

Новоалександровский районный суд назначил подсудимому наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба суда.