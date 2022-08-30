К сожалению, есть один новый летальный исход на фоне COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае осложнилась. Это следует из актуальной сводки, опубликованной 30 августа губернатором Владимиром Владимировым на своей официально странице Вконтакте.

- Уровень заболеваемости вырос в сравнении с предыдущим днем. К сожалению, есть один новый летальный исход на фоне COVID-19, соболезную родным скончавшегося, - сообщил глава региона.

Если накануне диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 182 пациентов, то к 30 числу этот показатель увеличился почти в два раза - до 324, но госпитализация понадобилась чуть меньше количеству людей - 43 (днем ранее - 49). Число выздоровевших уменьшилось на 19, до 181.

Что касается заболеваемости коронавирусом среди детей в Ставропольском крае, то здесь ситуация также изменилась не в лучшую сторону. Положительный текст на COVID-19 сдали 52 юных ставропольца, 44 из них проходят лечение на дому, 8 - в больнице (вчера эти цифры составили 40, 30 и 13 соответственно).

Губернатор Ставропольского края призвал бережно относиться к своему здоровью в этот непростой период времени.

- Защититься от вируса помогает вакцинация и следование правилам эпидпрофилактики. Берегите себя, оставайтесь здоровыми! - написал Владимир Владимиров.

Кстати, что касается вакцинации, то первым компонентом за минувшие сутки привились 634 жителя Ставрополья, вторым - 394 (488 и 201 - за вчерашний день).