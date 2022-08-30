Рождаемость на Ставрополье снизилась на 6,5%

Северо-Кавказстат составил статистику естественного прироста и убыли населения. В ней есть информация о естественном движении населения, рождаемости, смертности и о браках с разводами.

Естественная убыль населения составила 6 574 человек, то есть 4,7 % в расчете на 1000 человек населения. Родилось 11,9 тысяч детей – это 8,7 в расчете на 1000 человек населения. При этом изменения рождаемости с января-июня 2021 показывают, что в этом году родилось на 6,5% меньше детей.

Из 33 городских и муниципальных округов только 11 показали статистику выше, чем в крае. Так, город-курорт Ессентуки показал результат в 10.6 пунктов на 1000 человек населения при среднем показатели в 8,7. Остальные 22 округа показали меньший результат: антирекорд поставил Красногвардейский район – 6,4 пункта.