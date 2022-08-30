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Общество30 августа 2022 7:48

На Ставрополье на 43 году жизни скончался судья Василий Дешпит

Василий Сергеевич проработал в должности судьи 8 лет
Данил ЮРКОВ
Василий Дешпит. Фото: пресс-служба Георгиевского городского суда Ставропольского края

Василий Дешпит. Фото: пресс-служба Георгиевского городского суда Ставропольского края

Судья Георгиевского городского суда Ставропольского края Василий Дешпит умер 28 августа 2022 года на 43 году жизни.

Василий Сергеевич родился 31 октября 1979 года в Пятигорске. С апреля 2003 вступил на должность судебного пристава, и уже через год, в апреле 2004-го, назначен помощником судьи. В 2006 году окончил институт экономики и управления по специальности «Юриспруденция».

Указом от президента 18 марта 2014 года Василий Сергеевич стал судьей Георгиевского городского суда Ставропольского края. Стаж работы Василия Сергеевича в юридической профессии – 16 лет, а судьей он проработал больше 8 лет.