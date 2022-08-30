Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 7:59

На Ставрополье уснувший водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

На 211 километре дороги «Кочубей - Зеленокумск - Минводы» произошла авария
Данил ЮРКОВ
По факту автоаварии проводится проверка. Фото: УГИБДД по СК

По факту автоаварии проводится проверка. Фото: УГИБДД по СК

По предварительной информации, 30 августа в 5:30 на 211 километре дороги «Кочубей - Зеленокумск - Минводы» водитель «ГАЗели», двигаясь из села Левокумского в сторону Буденновска, уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения. По «встречке» двигался «Фиат». Произошло столкновение.

После аварии водители обратились за медицинской помощью.

Водитель «ГАЗели», 53-летний житель соседнего региона, был трезв и не является злостным нарушителем ПДД. По факту аварии проводится проверка.

Также напомним, что в Кисловодске реанимобиль попал в ДТП. Фельдшеров госпитализировали с травмами.