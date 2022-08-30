На Ставрополье уснувший водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

По факту автоаварии проводится проверка. Фото: УГИБДД по СК

По предварительной информации, 30 августа в 5:30 на 211 километре дороги «Кочубей - Зеленокумск - Минводы» водитель «ГАЗели», двигаясь из села Левокумского в сторону Буденновска, уснул за рулем и выехал на встречную полосу движения. По «встречке» двигался «Фиат». Произошло столкновение.

После аварии водители обратились за медицинской помощью.

Водитель «ГАЗели», 53-летний житель соседнего региона, был трезв и не является злостным нарушителем ПДД. По факту аварии проводится проверка.

Также напомним, что в Кисловодске реанимобиль попал в ДТП. Фельдшеров госпитализировали с травмами.