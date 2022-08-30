Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 8:13

Белка стала причиной отключения света у тысячи жителей Ставрополья

Белка проникла в трансформатор и вызвала короткое замыкание
Данил ЮРКОВ
Маленький зверек устроил большое ЧП

Маленький зверек устроил большое ЧП

Фото: Виктория МИНАЕВА

Ночью 30 августа в Железноводске почти тысяча жителей осталась без электричества. Причиной стала белка, которая пробралась в трансформаторный шкаф и вызвала короткое замыкание.

Специалисты устранили короткое замыкание в течение часа.

- Около тысячи человек оставались без электричества. В данный момент все ремонтные работы завершены, - прокомментировал мэр города Евгений Бакулин. Также он сказал, что белка спастись не смогла.

Напомним, что недавно на Ставрополье выбежавшая на дорогу лошадь стала причиной ДТП с двумя смертельными исходами. Владельцев животного ищут. Возбуждено уголовное дело.