Белка стала причиной отключения света у тысячи жителей Ставрополья

Маленький зверек устроил большое ЧП Фото: Виктория МИНАЕВА

Ночью 30 августа в Железноводске почти тысяча жителей осталась без электричества. Причиной стала белка, которая пробралась в трансформаторный шкаф и вызвала короткое замыкание.

Специалисты устранили короткое замыкание в течение часа.

- Около тысячи человек оставались без электричества. В данный момент все ремонтные работы завершены, - прокомментировал мэр города Евгений Бакулин. Также он сказал, что белка спастись не смогла.

Напомним, что недавно на Ставрополье выбежавшая на дорогу лошадь стала причиной ДТП с двумя смертельными исходами. Владельцев животного ищут. Возбуждено уголовное дело.