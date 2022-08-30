Ставропольские спасатели помогли провалившейся в колодец корове

Тот самый технический колодец. Фото: ПАСС СК

В обед 29 августа спасателям АСГ (Аварийно-спасательная группа) поступил вызов от жительницы села Новомихайловское, которая услышала мычание коровы. Оказывается, корова провалилась в технический колодец. Выбраться самостоятельно у парнокопытному не получилось: оставалось только жалобно мычать.

Животное вытащили веревками и при помощи лебедки. Фото: ПАСС СК

На место происшествия прибыли спасатели ПАСС СК, обвязали животное веревками и при помощи лебедки вытащили на поверхность. Корову вернули хозяину.

Еще одно происшествие с животным произошло в Железноводске, где белка забралась в трансформатор и оставила тысячу жителей города без электричества. Белке спастись не удалось.