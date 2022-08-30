Ставропольские гандболисты взяли бронзу на всероссийской спартакиаде

В малом финале всероссийской спартакиады по летним видам спорта сразились гандбольные коллективы из Ставропольского края и Астраханской области. Ставропольский гандбольный клуб «Виктор» победил со счетом 31:30.

До поединка за третье место «Виктор» потерял четверть состава. В лазарете оказались левые полусредние Марк Ларин и Иван Некрасов, а также линейный Павел Максимов. Дисквалифицированными в полуфинале с «Пермскими медведями» оказался правый крайний Иван Пасенов.

В первом тайме на табло счет был 16:12 в пользу астраханцев. Тем не менее, во втором тайме счет сравнялся до 23:23. А за несколько мгновений до свистка об окончании матча Виталий Мазуров забил мяч в ворота.

Таким образом, ставропольский клуб «Виктор» занял третье место во всероссийской спартакиаде со счетом 31:30.