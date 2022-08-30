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Происшествия30 августа 2022 10:18

В Кисловодске мотоциклист нарушил ПДД и погиб в столкновении с автобусом

Авария унесла жизнь 38-летнего жителя Предгорного округа Ставрополья
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

В Кисловодске 30 августа около 11:00 часов произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. За рулем мотоцикла «Хаски» 38-летний житель Предгорного округа спровоцировал ДТП с автобусом. На улице Промышленной водитель выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении пассажирскому транспорту «Хендэ Каунти», ехавшему по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого мотоциклист погиб.

- У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - комментируют «КП-Ставрополь» в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю. - Автобусом управлял 33-летний житель КЧР, который выполнял внутригородской маршрут. В салоне в момент ДТП находились 10 пассажиров, они не пострадали. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о ДТП в Кисловодске с участием автомобиля «Скорой» с пострадавшими медиками. По факту этой аварии прокуратурой проводится проверка.