Пьяный житель Ставрополья сжег два припаркованных автомобиля

В Пятигорске нетрезвый прохожий без причины сжег два случайных автомобиля, стоявших на неохраняемой парковке. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю. О поджоге полицейских проинформировал хозяин транспорта, увидевший, что от рук неизвестного поджигателя пострадали сразу две его машины – легковая и грузовая. Сотрудники опросили свидетелей происшествия и пришли к заключению, что к поджогу причастен 47-летний житель курортного города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подошел к двум первым попавшимся машинам и решил их уничтожить. Как сказал сам злоумышленник, он поступил так не ради мести, а просто так.

Нанесенный хозяину автомобилей ущерб оценили в 500 тысяч рублей. А в отношении поджигателя заведено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества.