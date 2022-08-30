Кубанские семьи смогут брать в ипотеку квартиры до 15 млн рублей

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб сообщил о новом пункте в условиях ипотечного кредитования. Клиентам «Ипотека с господдержкой» и участникам программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми теперь будет доступна более дорогая, просторная и комфортная жилплощадь: максимальная стоимость «квадратных метров» выросла до отметки в 15 млн. рублей.

Такова планка для жителей Краснодарского края и других регионов. А вот семьи «двух столиц» и их пригородов, где недвижимость всегда отличалась дороговизной, смогут рассчитывать на получение ипотеки стоимостью до тридцати миллионов. В любом случае максимальные по стоимости кредиты должны будут субсидироваться застройщиком.

Чтобы оформить ипотеку, гражданин РФ должен достичь возраста 18 лет и отработать минимум 3 года на одном предприятии с отметкой в трудовой книжке. При планируемом конечном платеже клиенту должно быть не более 70 лет.

Воспользоваться различными предложениями по ипотеке от Уралсиб могут и физические, и юридические лица. По собственным программам банка или с государственной поддержкой. Рассматривается строящаяся, готовая или вторичная недвижимость, жилая и нет, находящаяся в залоге у сторонней организации, вопросы рефинансирования на выгодных условиях.

Чтобы узнать больше о кредитных и прочих услугах банка, а также подать онлайн-заявку на получение ипотеки, можно зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайший офис, либо проконсультироваться со специалистом по телефону 8-800-250-57-57.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»