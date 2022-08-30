На Ставрополье разыскивается без вести пропавшая 17-летняя девушка

Фото: пресс-служба СУ СКР по СК

В Петровском городском округе разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя девушка. Межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводит проверку по факту безвестного исчезновения 17-летней Никульниковой Дарьи Андреевны, 18.05.2005 года рождения.

Ночью 23 августа она ушла из дома в селе Ореховка Петровского округа и не вернулась.

Даша была одета в черную ветровку с капюшоном, топ красного цвета, прямые брюки черного цвета, черно-белые кеды; на спине был черный рюкзак.

— В случае, если Вам известны какие-либо сведения о судьбе разыскиваемой, просьба сообщить об этом в Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по телефонам: 8 (86547) 4-65-57, 4-16-85, или в полицию – 02 (102), пишет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.