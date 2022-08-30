Ставрополец плеснул бытовой химией в лицо женщине

На Ставрополье ранее судимый житель Пятигорска во время ссоры с соседкой плеснул ей в лицо бытовой химией. Женщина получила ожоги лица, возбуждено уголовное дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести.

Фигурантом дела оказался 35-летний ранее судимый мужчина. По данным полиции, во время пьяной ссоры мужчина не сдержал своих эмоций и схватил первый попавшийся в руки сосуд и плеснул в лицо соседке опасное для здоровье содержимое.

Женщина обратилась за помощью к медикам скорой помощи, а после пошла в полицию писать заявление. Судмедэксперты подтвердили вред здоровью средней тяжести.

Еще один инцидент с нетрезвым злоумышленником произошел тоже в Пятигорске, где пьяный мужчина просто так сжег два припаркованных автомобиля.