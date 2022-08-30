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Общество30 августа 2022 12:40

Коэффициент смертности на Ставрополье снизился до 13,4%

Смертность в 21 городском и муниципальном округе выше краевой
Данил Юрков

В Северо-Кавказстате обнародовали информацию о смертности в Ставропольском крае. Число умерших составило 18,5 тысяч человек, коэффициент смертности – 13,4% при расчете на 1000 человек населения. Изменения от января до июня 2021 по отношению к этому году составляют -2,1%.

В 21 городском и муниципальном округе коэффициент смертности выше, чем показатель по Ставропольскому краю. Показатель по краю – 13.4. Так, самая большой показатель смертности зафиксирован в Труновском муниципальном округе – 18,8 при учете на 1000 человек населения.

При этом 12 городских и муниципальных округов показали коэффициент смертности ниже краевого. Так, в Степновском муниципальном округе коэффициент смертности – 10,1 при учете на 1000 человек населения. Напомним, что Северо-Кавказстат также давал информацию про рождаемость в регионе.