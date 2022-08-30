На Ставрополье в ближайшие три дня ожидается существенное потепление, о чем предупреждает пресс-служба местного ГУ МЧС со ссылкой на краевой Гидрометцентр.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 13-16 часов 31 августа, 1 сентября местами по краю и 2 сентября 2022 года в юго-восточных районах Ставропольского края ожидается сильная жара +40 градусов, - информирует министерство.

Прогноз погоды на 1 сентября 2022 в Ставрополе

В краевом центре на День знаний воздух прогреется до +36 градусов. Ветер будет юго-восточный. Скорость его не превысит 8-10 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что при сильной жаре существует вероятность возникновения ЧС локального уровня. Связаны эти ситуации будут с авариями на автомобильных и железных дорогах; отключением электричества из-за перегрева трансформаторов; повреждением пахотной земли; обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения.

Поэтому во избежание теплового и солнечного ударов рекомендуется носить головной убор и не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики.