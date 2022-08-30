В минздраве Ставрополья ответили на жалобу рожениц на неработающий лифт

Пациентки перинатального центра в Ставрополе на улице Лермонтова пожаловались в социальных сетях на неработающий лифт. Поломка негативно сказывается на самочувствии рожениц, которым приходиться добираться пешком на верхние этажи.

Пишут, что женщинам даже после родов приходится подниматься по лестнице, чтобы попасть в свои палаты в послеродовом отделении на третьем этаже.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края. Оказывается, лифт перинатального центра начали ремонтировать еще 15 августа.

- Специалисты обслуживающей организации осмотрели лифт и выявили неисправность редуктора лебёдки главного привода. Для бесперебойной работоспособности лифта оперативно заказана необходимая деталь, - пояснили в ведомстве.

В перинатальном центре сообщили, что сделают все возможное, чтобы завершить ремонт лифта. А пока всех пациенток, нуждающихся в транспортировке на другие этажи, поднимают на носилках.