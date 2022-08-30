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Спорт30 августа 2022 14:07

Арбалетчица из Ставрополя победила в международных соревнованиях

Ставропольчанка завоевала четыре золотые медали
Данил Юрков

Ставропольская арбалетчица завоевала четыре золотые медали в индивидуальном зачете среди женщин и одержала победу в международных соревнованиях по стрельбе из арбалета.

Александра Головченко - мастер спорта по стрельбе из арбалета, числится в составе сборной России. Она завоевала четыре золотые медали в индивидуальном зачете среди женщин.

— Выступление воспитанницы спортивной школы № 5 можно назвать феноменальным. Она одержала безоговорочную победу, завоевав сразу четыре золотых медали в индивидуальном зачете среди женщин. Равных не было Александре на дистанциях 65, 50, 35 и 18 метров, – отреагировали в администрации города Ставрополь.