В больнице Ставрополья проведут обработку от тараканов после жалобы пациента

В сообществе в социальных сетях, посвященном городу Светлограду Ставропольского края, была опубликована жалоба на плохое состояние хирургического отделения районной больницы. В частности, пациент возмутился, что в палате есть тараканы. В министерстве здравоохранения региона ответили, что дезинфекция проводится ежемесячно, а тараканы, появившиеся в хирургическом отделении, перебежали в другое. Поэтому было принято решение повторно обработать всю больницу:

— Тараканы появились в соседних отделениях. Поэтому принято решение снова вызвать специалистов дезинфекционной службы, которые обработают против насекомых всю больницу. Матрасы дезинфицируются и обрабатываются после каждого больного, – сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, было сказано, что персоналу больницы поручили провести беседу с больными о недопущении приема пищи в палатах.