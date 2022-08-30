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Происшествия30 августа 2022 16:42

Полиция Ставрополя пресекла незаконную продажу сильнодействующих лекарств

Препараты сбывал 25-летний местный житель
Инна МОРОЗОВА

В Ставрополе 25-летний парень торговал сильнодействующими препаратами, запрещенными к продаже без рецепта.

Сотрудники полиции установили, что молодой человек продал упаковку с 36 капсулами. Как показала экспертиза, в состав таблеток входит сильнодействующее вещество сибутрамин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Еще несколько упаковок этого лекарства оперативники нашли дома у ставропольца. В отделе полиции парень признался, что купил препарат для сбыта.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.