Полиция Ставрополя пресекла незаконную продажу сильнодействующих лекарств

В Ставрополе 25-летний парень торговал сильнодействующими препаратами, запрещенными к продаже без рецепта.

Сотрудники полиции установили, что молодой человек продал упаковку с 36 капсулами. Как показала экспертиза, в состав таблеток входит сильнодействующее вещество сибутрамин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Еще несколько упаковок этого лекарства оперативники нашли дома у ставропольца. В отделе полиции парень признался, что купил препарат для сбыта.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.