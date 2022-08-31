Глава Северной Осетии встретился с заместителем министра экономического развития России

Фото: alania.gov.ru

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел в Москве рабочую встречу с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся социально-экономического развития республики.

Темами встречи стали темпы исполнения поручений президента России, строительство ВТРК «Мамисон», а также рассмотрение заявок на включение в план мероприятий социально значимых проектов в Беслане, Пригородном и Моздокском районах.

Сергей Меняйло отметил, что работа по всем указанным направлениям ведется в тесном взаимодействии и при всесторонней поддержке Министерства экономического развития России.

– Темпы реализации всех наших проектов находятся на постоянном контроле федерального ведомства. Вашу поддержку мы видим постоянно. Это касается и исполнения поручений Президента, которые были даны год назад, и строительства курорта, и проектов развития наших районов. Все эти направления – ресурсоемкие и требуют времени на реализацию. При этом, мы идем в целом в соответствии с заявленными графиками, даже несмотря на объективные трудности, которые могут возникать, – подчеркнул Сергей Меняйло.

В частности, Глава республики отметил, что в рамках исполнения поручений Президента ведется работа по созданию мастер-плана туркластера, реконструкции Республиканского пульмонологического центра, реализации мероприятий генплана Беслана, разработке комплексной программы модернизации сферы ЖКХ, а также по другим пунктам.

Кроме того, Сергей Меняйло обсудил с заместителем министра экономического развития страны вопросы строительства курорта «Мамисон». Ранее компания, с которой был подписан договор на поставку канатной дороги, отказалась от выполнения своих обязательств.

В настоящее время найден новый поставщик. Стороны рассмотрели также финансовую модель второго и третьего этапов строительства курорта, реализацией которых планирует заняться компания «Гранит».

Глава Северной Осетии напомнил, что в конце сентября республика отметит 1100-летие крещения Алании. К памятной дате республика готовилась несколько лет, реализовав ряд крупных мероприятий по реконструкции объектов культурного наследия. В настоящее время подготовка к празднованию находится в финальной стадии.