Сергей Меняйло встретился с вице-премьером РФ Александром Новаком

Фото: alania.gov.ru

В Москве прошла рабочая встреча главы РСО – Алания Сергея Меняйло с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Встреча была посвящена вопросам социально-экономического развития Северной Осетии, а также предложениям по реализации ряда проектов на территории республики.

Было отмечено, что регион продолжает работу по формированию плана туристического кластера, возведению и реконструкции ряда объектов социальной инфраструктуры. Реализуются мероприятия по комплексному развитию Беслана и Владикавказа, включая разработку сельскохозяйственных, промышленных, экспортных проектов, комплексной программы модернизации сферы ЖКХ.

Правительством республики на сегодняшний день определены 45 приоритетных мероприятий на 2023-2026 годы общей стоимостью 6,2 млрд рублей.

Стороны также рассмотрели текущий статус реализации ВТРК «Мамисон», в том числе в части развития дорожной инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия на территории будущего курорта, механизмов поставки канатных дорог.

Благодаря поддержке правительства России в 2022 году были выделены 865 млн рублей на строительство автодорожного тоннеля и двух участков дороги, ведущей к Мамисону. Реконструкция тоннеля завершится в этом году. Участки дорог по графику должны быть построены в 2023 году.