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Происшествия31 августа 2022 6:44

Лихач на «Газели» из Ростовской области врезался в грузовик на Ставрополье

В результате аварии 45-летний водитель «ГАЗели» попал в больницу
Данил ЮРКОВ
По факту автоаварии проводится проверка. Фото: УГИБДД по СК

По факту автоаварии проводится проверка. Фото: УГИБДД по СК

В Кочубеевском округе Ставропольского края водитель "ГАЗели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с большегрузом "MAH". Водителя "ГАЗели" доставили в городскую больницу города Невинномысск с травмами головы.

ДТП произошло 30 августа, примерно в 19:30, на 254 км автодороги "Кавказ". Водитель "ГАЗели" пренебрег правилами безопасности дорожного движения и не успел остановиться за большегрузом "MAH". Установлено, что 45-летний житель Ростовской области за последние два года неоднократно получал штрафы за превышение скорости.

По факту аварии проводится проверка, которая выясняет, была ли исправна световая система "MAHа".