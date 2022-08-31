На Ставрополье в 2022 году стало меньше браков и больше разводов

В Северо-Кавказстате обнародовали информацию о браках в 2022 году. Согласно статистике, на 5,7 тысяч браков приходится 5,5 тысяч разводов. Коэффициент брачности при расчете на 1000 человек населения составляет 4,1%, при этом с 2021 года этот показатель снизился на 1%.

Коэффициент разводимости составил 4,0% при расчете на 1000 человек населения. Что по сравнению с 2021 годом больше на 2%.

Напомним, что Северо-Кавказстат также обнародовал статистику по смертности и рождаемости. Коэффициент смертности на Ставрополье снизился до 13,4%, а рождаемости – на 6,5%.