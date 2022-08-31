На перекрестке в Ставрополе произошло ДТП с тремя пострадавшими

Фото: УГИББ по СК

В Ставрополе на перекрестке улицы Доваторцев произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Причина аварии – несоблюдение очередности проезда на перекрестке.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края, 30 августа около 15 часов дня женщина-водитель “Лады приоры” не предоставила преимущество в движении “Фольксвагену” и совершила столкновение. Травмы получили 33-летняя водитель “Приоры” и два пассажира иномарки. Одним из пострадавших оказался 8-летний ребенок.

— Несовершеннолетний получил травмы из-за нарушения правил перевозки- передвигался в автомобиле без детского удерживающего устройства и даже без ремня безопасности, – пишет пресс-служба ведомства.

Спровоцировавшая ДТП не является злостным нарушителем ПДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.