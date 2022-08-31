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Происшествия31 августа 2022 8:16

Бывшего сотрудника МВД Ставрополья осудили на 15 лет за передачу наркотиков

Экс-полицейского отправят отбывать срок в колонию строгого режима
Данил Юрков

В городе Георгиевске Ставропольского края сотрудника МВД приговорили к 15 годам колонии строгого режима за передачу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Известно, что полицейский решил повысить статистику раскрытия преступлений и предложил зависимому от наркотиков жителю Георгиевска взять вину за совершение ряда уголовных преступлений, предложив взамен вещества.

Оперативники ФСБ задержали бывшего сотрудника МВД во время передачи наркотиков. Мужчину осудили за злоупотребление должностными полномочиями, а также за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.