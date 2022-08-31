В ДТП на трассе Ставрополья разбился 30-летний житель Дагестана

Фото: УГИБДД по СК

В Минераловодском округе Ставропольского края произошло ДТП со смертельным исходом из-за нарушения скоростного режима. Как известно, 30-летний житель Дагестана не справился с управлением.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края, 31 августа около 9:20 на 326 км автодороги «Кавказ» (вблизи села Ульяновка) водитель автомобиля «Лада Приора» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. Автомобиль протащило несколько десятков метров после столкновения.

На место ДТП выехали аварийные службы. Спасатели села Нагутского отключили автомобильный аккумулятор и газовое оборудование поврежденного автомобиля, а также помогли медикам погрузить пострадавшего в машину «Скорой». У него взяли биозабор крови на установление состояния опьянения, злостным нарушителем ПДД пострадавший не являлся.

— В результате 30-летний водитель, житель республики Дагестан, был доставлен в больницу Пятигорска, где несмотря на усилия врачей скончался от полученных травм, — пишет пресс-служба ведомства.