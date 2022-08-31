Жителя Ставрополья приговорили к 6 годам тюрьмы за убийство друга

На Ставрополье 39-летнего жителя поселка Анджиевский Минераловодского городского округа приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство друга. Поводом совершения преступления послужила ссора между мужчинами:

— Потерпевший был недоволен тем, что осужденный общался с его сестрой. На почве ссоры у злоумышленника возник умысел на убийство обидчика, металлическим предметом он нанес потерпевшему не менее четырех ударов в область головы. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте преступления, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После совершения преступления мужчина решил спрятать тело. Преступник приехал на личном автомобиле к речке Кума и закопал тело потерпевшего, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ставропольцу огласили приговор в виде 6 лет колонии строгого режима. Однако после изучения материалов дела было принято решение обжаловать в суду аппеляционной инстанции «в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания».

- Апелляционное представление государственного обвинителя будет рассмотрено Ставропольским краевым судом в апелляционном порядке, - добавили в надзорном ведомстве.