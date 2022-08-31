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Происшествия31 августа 2022 9:18

В аварии в Ставрополе пострадал 8-летний ребенок

ДТП произошло на улице Доваторцев
Данил Юрков

В ДТП на улице Доваторцев в Ставрополе пострадали три человека – водители «Лады приоры», «Фольксваген» и 8-летний ребенок-пассажир. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края, женщина-водитель «Приоры» не уступила дорогу «Фольксвагену» при совершении левого поворота.

В результате маневра пострадали 33-летняя женщина-водитель «Лады приоры» и два пассажира иномарки. В том числе и 8-летний ребенок, который ехал в машине без специального детского кресла и даже без ремня безопасности.

Водитель «Лады приоры» не является злостной нарушительницей ПДД, на момент ДТП была трезвая. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.