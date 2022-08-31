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Происшествия31 августа 2022 11:47

В парке Победы Ставрополя две женщины угнали веломобиль

Посетительницы парка оставили транспорт возле контурных полей, после его украли неизвестные
Данил Юрков
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Две женщины украли веломобиль в ставропольском парке Победы, администрация парка настойчиво просит их вернуть аттракцион. В противном случае парк оставляет за собой право обратиться в полицию.

Как сообщается в официальном аккаунте парка в соцсетях, две посетительницы взяли в прокате веломобиль, но назад его не вернули. Охрана парка посмотрела по камерам, куда направились женщины. Транспорт был оставлен возле контурных полей, а оттуда украден.

Личности нарушивших правила аренды веломобиля женщин уже установлены. Сейчас ведется работа с камерами видеонаблюдения для установления личностей, укравших транспорт. Администрация парка просит присвоивших себе веломобиль вернуть его, позвонив по номеру телефона: +7 (938) 155-50-00.