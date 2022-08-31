В жилой квартире Ставрополя поселилась 21 летучая мышь

Фото: ПАСС СК

Группа спасателей ПАСС СК избавилась от гнезда летучих мышей: они поймали в квартире Ставрополя 21 особь. О летающей напасти 31 августа сообщили жители квартиры, которые вернулись домой после долгого отсутствия. До приезда спасателей жильцы поймали несколько зверьков.

После приезда спасатели обнаружили целое гнездо летучих мышей: животные облюбовали шкаф-купе. Пассовцы надели перчатки и поймали два десятка рукокрылых. Нелегальных жильцов выгнали из квартиры на улицу.

Жильцы и пассовцы пришли к выводу, что летучие мыши могли попасть в квартиру через вытяжку.

Также в одной из городских больниц Ставрополья тараканы заселили хирургическое отделение. Насекомых будут травить.