На постройку кольцевой дороги в Кисловодске выделят 20 млрд рублей

В прокладку кольцевой дороги в Кисловодске вложат 20 млрд рублей в рамках программы развития города-курорта к 2030 году. Проект утвердило правительство Ставропольского края. Контролировать постройку магистрали будет губернатор Владимир Владимиров.

— Помимо улучшения транспортной доступности курортной зоны и городских районов Кисловодска, кольцевая дорога позволит вовлечь в туристический оборот присоединенную к городу живописную территорию площадью более 6,5 тыс. га для создания новых средств размещения и ряда туристических локаций, – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Дорога пройдет по территориям, которые присоединили к курорту в прошлом году. Развитию курорта уделяет особое внимание и губернатор Ставропольского края.